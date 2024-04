(Di venerdì 26 aprile 2024) (Adnkronos) – "Avere unaunicavuol dire avere un unico reclutamento, un'unica formazione, e quanto impieghi? 20-30anni. Noi abbiamo quel tempo? No.", non operare come "se a un malato di cancro al pancreas stanziassimo un mutuo trentennale. Abbiamo bisogno di velocità", dunque,col "", che vuol dire che brigate

“La nostra Europa è mortale, può morire”, per questo occorre investire come Europa in una Difesa comune . Emmanuel Macron torna a chiedere l’esercito dell’Ue facendo sua la proposta del commissario europeo per il Mercato Interno e i Servizi, Thierry Breton, per la creazione di un debito comune ... Continua a leggere>>

"Diecimila proiettili cadono ogni giorno sull'Ucraina, la guerra si vince con i numeri non con la ragione" "Avere una difesa unica europea vuol dire avere un unico reclutamento, un'unica formazione, e quanto impieghi? 20-30anni. Noi abbiamo quel tempo? No. serve pragmatismo", non operare come "se ... Continua a leggere>>

Crosetto: "difesa comune europea Avanti con il modello Nato, serve pragmatismo" - A Desario, che gli domanda come risponderemmo se quei proiettili cadessero sull'Europa, "ho il dovere di non rispondere, ma anche il dovere di occuparmene dalla mattina alla sera" risponde il ...

“Straordinari non pagati” per gli addetti alle pulizie di palazzo Chigi: la protesta dei dipendenti di Romeo Gestioni - “Straordinari non pagati”, per questo motivo i lavoratori che si occupano della pulizia e dell’igiene ambientale di palazzo Chigi hanno proclamato lo stato di agitazione. Il servizio è in appalto a Ro ...

G7, l’annuncio di Meloni: “Papa Francesco parteciperà alle sessioni sull’intelligenza artificiale” - Papa Bergoglio parteciperà al lavori del G7 in programma in programma dal 13 al 15 giugno a Borgo Ignazia, in Puglia. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio, ...

