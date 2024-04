Ultime Notizie Roma del 26-04-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 aprile 2024)dailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione decina dovrebbero essere partner e non arrivavi e quanto ha affermato il leader cinese XI jinping’s che a Pechino ha incontrato il segretario di stato statunitense Antony blinken si ha invitato gli Stati Uniti ad essere partner del gigante asiatico invitandoli a non comportarsi in modo da dire una cosa e farne un’altra poco prima Michele aveva incontrato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi il quale avvertito gli Stati Uniti che recenti miglioramenti delle relazioni tra i due paesi sono messi a repentaglio da interruzioni che potrebbero riportarli in una spirale discendente che porterebbe alla rivalità allo scontro persino al conflitto la guerra in Ucraina L’esercito tedesco sta preparando a lungo termine per fornire supporto logistico alle truppe americani che andarono a ...