Europee - Lollobrigida | Avere la premier Meloni in lista confermerebbe la fiducia che gli italiani hanno in lei

(Di venerdì 26 aprile 2024) “Giorgiaè la leader del nostro partito nonché la prima donna che è riuscita a permettere alla nostra Nazione di modernizzarsi, dimostrandone il suo valore.una donna, spero, come lei alla guida della nostrain tutta Italia permetterà anche di confermare la grandeche gliin lei”. Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco, a margine della Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Pescara risponde alla domanda dei cronisti in merito alle intenzioni delladi candidarsi o meno alle. L’interrogativo sulle intenzioni del presidente del Consiglio è stato un po’ il filo rosso a latere dei convegni e dei dibattiti che si ...

Il siparietto della premier Giorgia Meloni con Angelo Bonelli dei Verdi, ieri alla Camera, è diventato la foto notizia di prima del quotidiano americano. La presidente del Consiglio sui social: «Mi coprivo per non destare ansia in Bonelli » Continua a leggere>>

“Io ho sempre apprezzato i presidenti del Consiglio che, pur avendo fatto querele prima del loro incarico, una volta assurti a Palazzo Chigi, si sono liberati di queste vicende private. Non credo quindi che sia opportuno che Giorgia Meloni vada avanti in giudizio, soprattutto in considerazione del ... Continua a leggere>>

“Le parole di Giorgia Meloni sul compenso di Scurati? Quella risposta lì è più grave della censura perché si usa un argomento falso ma contundente: è un’argomentazione-manganello. E per giunta fatta da un presidente del Consiglio che usa argomenti per delegittimare l’onestà e la dignità di una ... Continua a leggere>>

meloni pronta a un nuovo annuncio per il Primo maggio: più sostegni per le imprese che assumono - Nel 2023 meloni scelse al festa dei lavoratori per licenziare un decreto ... e quindi anche delle misure per l’occupazione, “Prestissimo avremo altri interventi volti a sostenere le aziende che ...

meloni al G7 sull'intelligenza artificiale con Papa Francesco: l'annuncio della premier, di cosa si parlerà - Al G7 in Puglia Giorgia meloni inviterà anche Papa Francesco per fare da guida etica sull'Intelligenza Artificiale.

Bonus da 100 euro del Governo meloni: come fare ad ottenerlo - L'attesa è palpabile e l'interesse cresce mentre si discute del tanto discusso bonus erogato dal Governo meloni da 100 euro, legato alla tredicesima.

