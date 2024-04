Cristo medico - la guarigione dei ciechi

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 26 aprile 2024) Gesù, oltre che liberare gli indemoniati dal dominio del diavolo, guarì tanti altri ammalati colpiti da varie infermità. In un passo del Vangelo scritto da Matteo si legge: E Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle sinagoghe e predicando l’evangelo del Regno, sanando ogni malattia ed ogni infermità fra il popolo. Le guarigioni operate dafurono numerose. Grazie ai Vangeli di Giovanni, Marco e Matteo sappiamo delladi sette poveri. Gesù, dopo aver riportato in vita a Cafarnao la figlia di Giairo, riprese il suo cammino insieme ai discepoli, e si accorse che duelo seguivano e, quando lo raggiunsero, gridarono: Figlio di Davide abbi pietà di noi. Rispose loro: Credete che io vi possa fare questo? Ed essi risposero: Sì, o Signore. Allora Gesù toccò ...