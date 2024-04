Alien - quando Ridley Scott reinventò la fantascienza

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 aprile 2024) Uno, un gatto, una sopravvivenza disperata: il 25 maggio 1979 usciva negli USAdi, un film tanto leggendario quanto intelligentemente derivativo. "Non rubaia nessuno, piuttosto... lo rubai a tutti", disse lo sceneggiatore Dan O'Bannon. Perché, in un'epoca di copia e incolla,dici ricorda una regola fondamentale: non è importante essere innovativi, ma è invece vitale avere le capacità di raccontare una storia da un'altra prospettiva. Se è stato già detto tutto, bisogna in qualche modo partire dalle certezze per creare il mito, adattandolo ad un linguaggio mutato e mutevole. Ed è innegabile che, da 45 anni,abbiamo riscritto le regole dellahorror, ...