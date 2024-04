Titolare cooperativa arrestato a Milano per frode fiscale | girava con una Lamborghini ma non pagava le tasse

(Di venerdì 26 aprile 2024) Luiin, ma aveva truffato il Fisco per oltre 300.000 euro innon pagate. In provincia diè statoildi una

Non paga tasse e contributi, ma gira con una Lamborghini da 300mila euro: arrestato imprenditore - Un imprenditore brianzolo è stato arrestato dalla guardia di finanza per frode fiscale. Le fiamme gialle hanno anche sequestrato beni per un valore superiore a 330mila euro, compresa una Lamborghini ...

Continua a leggere>>

Milano: arrestato titolare di una cooperativa. Presentava crediti fiscali inesistenti - Arriva da Milano la notizia di un sequestro preventivo ad opera della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza. lI beni sequestrati appartengono ad un uomo le cui generali ...

Continua a leggere>>

“Tutti pazzi per il musical”: sabato i ragazzi de Il Granello si esibiscono - SARONNO - Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della cooperativa sociale Il Granello. Sabato 27 aprile al teatro Re Power di Assago il Granello ...

Continua a leggere>>