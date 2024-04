Scontro tra Parenzo e Feltri in tv Il direttore del Giornale | Basta rompere le palle con l’antifascismo – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il refrain nella giornata del 25 aprile, da quando si è insediato il governo Meloni, è sempre lo stesso: perché alcuni esponenti di Fratelli d’Italia faticano a proclamarsi antifascisti? In televisione, i talk show hanno calcato l’argomento. David, conduttore de L’aria che tira, ha chiesto un parere a Vittorio. Ileditoriale delè sembrato infastidito dalla questione: «Non riesco a capire questa storia che uno si debba definire per forza “antifascista”. Naturalmente lo sarei se ci fosse il fascismo, ma mi risulta che il fascismo sia morto 80 anni fa e non c’è più neanche un superstite di quel regime». Per il giornalista, oggi, è inutile «avere come nemico un fascismo che non c’è, è come combattere sul ring con un pugile deceduto» quasi un secolo fa. Definirsi antifascista, per ...