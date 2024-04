Cosa significa Ubi tu - ibi eg - la frase latina scritta su una strada di Bari

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 26 aprile 2024)si candida a città più romantica d’Italia. Almeno a giudicare dalla quantità di dediche amorose che stanno spuntando tra le strade del capoluogo pugliese. Ultima in ordine di tempo, unta Ubi tu, ibi ego. Lavuol dire “Dove sei tu, sarò io” ed è parte di un antico rituale di nozze romano. Lacompleta, infatti, era Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia. Non si tratta di una formula prettamente romantica, non in senso stretto almeno. Al termine della lunga cerimonia, infatti, condotta dal Flamine, gli sposi festeggiavano con un banchetto. Al termine del quale l’uomo chiedeva alla donna quale fosse il suo nome. Ella rispondeva appunto “Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia“. Questo voleva dire anche che la donne avrebbe assunto il suo nome. Oltre a impegnarsi a vivere con lui per sempre. A ...