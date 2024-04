Re Carlo sta meglio e martedì torna in pubblico - progressi nella lotta al cancro - Buckingham Palace prova ad allontanare le voci sulle sue condizioni di salute

Re Carlo "sta meglio e martedì tornerà in pubblico ". Questo il comunicato rassicurante di Buckingham Palace sulle condizioni di salute del sovrano. nella giornata di oggi erano uscite voci da tabloid statunitensi che riportavano come il Re stesse peggiorando e la sua salute stesse facendo ... Continua a leggere>>

Il Palazzo annuncia che il re è ancora in cura per il cancro, ma ha ricevuto il via libera dai medici per rimettersi al lavoro. Rilasciata anche una nuova immagine con la regina Camilla in occasione del prossimo anniversario dell'incoronazione

