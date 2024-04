Litorale – Presentati i criteri per i bandi pubblici | al via la stagione balneare Gualtieri | Restituiamo la spiaggia ed il mare ai romani

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 26 aprile 2024) La Giunta Capitolina oggi ha approvato la delibera che stabilisce le linee guida e gli indirizzi agli Uffici per la realizzazione diper l’assegnazione delle concessioni balneari, nel rispetto delle direttive europee, delle norme nazionali, delle più recenti sentenze in merito e degli indirizzi e delle prescrizioni dei documenti di programmazione e pianificazione territoriale. Un passo necessario per la complessiva operazione di riqualificazione e rigenerazione delromano che, appena sarà definitivo il PUA, restituirà a tutti un accesso alpiù semplice e giusto, con servizi a valore aggiunto e nella piena salvaguardia del nostro patrimonio naturale. Finalmente al via la, da quest’anno saranno d segnalati e numerati, con una cartellonista ...