Milano - 18enne ucciso a colpi di pistola nel furgone La moglie | Volevano ammazzare anche me I killer ripresi dalle telecamere

Un'esecuzione fredda, spietata: prima i killer , quattro o cinque, probabilmente con dei martelli telescopici, hanno rotto i finestrini del furgone Ducato in cui dormiva con la moglie incinta; poi...

"Quando siamo arrivati c'era Jhon. Era per terra. Era pieno di sangue. Perdeva tanto sangue": a dirlo a Fanpage.it è la madre di Jhonny Sulejmanovic, il 18enne ucciso a Milano .

Le tavole che cedono sotto i suoi piedi, poi il volo nel vuoto. Sono gravi le condizioni dell'operaio 18enne rimasto coinvolto in un Incidente sul lavoro in un cantiere di via Senato a Milano (pieno centro della città) nel pomeriggio di venerdì 26 aprile. Sono ancora poche le informazioni relative ...

