Intelligenti - sostenibili e sicure | ecco le autostrade del futuro

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 26 aprile 2024) Droni per il monitoraggio del traffico, smart road, infrastrutture in grado di dialogare in tempo reale con auto a guida autonoma: ledelsaranno sempre più connesse,e soprattutto. Così, per fare un punto sulla profonda trasformazione che sta attraversando il settore trasporto stradale Step eper l'Italia hanno promosso un workshop dedicato alle 'del'."La strada intelligente è innanzitutto una strada che aiuta a salvare vite umane e a ridurre gli incidenti - spiega ad askanews Ennio Cascetta, presidente di Tecne, società di ingegneria del gruppo diper l'Italia -. Ci muoveremo con veicoli che saranno del tutto autonomi, e quindi in grado di ...