OMODA & JAECOO presenta JAECOO J7 PHEV E J8 PHEV

(Adnkronos) – Durante il Salone Internazionale di Pechino il Gruppo Chery ha presentato sul suo stand la nuova gamma JAECOO. Il marchio JAECOO, rappresentato dal motto "Dal classico, oltre il classico", ha il compito di potenziare attivamente ed efficacemente il suo posizionamento sul mercato per ...

Continua a leggere>>