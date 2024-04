Omicidio Cerciello - assolto in appello il carabiniere che ha bendato Natal Hjorth in caserma

Il militare era accusato di misura di rigore non consentita dalla legge. Per i giudice della Corte d' appello il "fatto non costituisce reato". L'avvocato del carabiniere : "Assoluzione ristabilisce giustizia" Continua a leggere>>

(Adnkronos) – I giudici della Prima Corte di Appello di Roma hanno assolto perché "il fatto non costituisce reato" Fabio Manganaro, il carabiniere accusato di misura di rigore non consentita dalla legge per aver bendato Gabriel Natale Hjorth nella caserma di via in Selci dopo il fermo dei due

