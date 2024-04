Juventus-Inter Women - Guarino varia in attacco | le formazioni ufficiali

(Di venerdì 26 aprile 2024)-Roma, è l’incontro valido per la terza giornata della seconda fase di Serie A Femminile 2023-2024. Squadre in campo alle 18:30, di seguito ledi coach Rita. Potete seguire la sfida attraverso la nostra cronaca live testuale., Serie A femminile, le(4-4-2): 16 Peyraud-Magnin; 71 Lenzini, 25 Calligaris, 20 Cascarino, 4 Cafferata; 11 Bonansea, 77 Gunnarsdottir, 15 Grosso, 9 Cantore; 10 Girelli, 6 Nystrom. A disposizione: 1 Aprile, 3 Gama, 13 Boattin, 17 Bragonzi, 18 Beerensteyn, 19 Thomas, 21 Caruso, 23 Salvai, 26 Echegini. Allenatore: Paolo Beruatto.(4-3-3): 21 Cetinja; 25 Thøgersen, 17 Fordos, 3 Bowen, 14 ...

Trentunesimo turno di Serie B che si disputa interamente nella giornata di Pasquetta e che vede come antipasto la sfida tra il Modena di Bianco ed il Bari di Iachini . I canarini dopo un ottimo girone d'andata sono scivolati in classifica, e adesso sono appena fuori dalla zona playoff con l'ottavo

Fiorentina-Inter Women in campo per il quarto match nella Poule Scudetto: calcio d'inizio alle ore 15. Di seguito le scelte di Guarino che rinuncia a cambia ghi e si affida al tridente Bonfantini, Polli, Bugeja Sassuolo-Inter Women , LE formazioni ufficiali SASSUOLO (4-3-1-2): 16 Durand; 20 Orsi, 85

TJ - JUVENTUS WOMEN-INTER - Le formazioni ufficiali: Nystrom e Girelli in attacco - 19:30 - Ecco le formazioni ufficiali di Juventus Women e Inter: Juventus: Peyraud-Magnin; Lenzini, Calligaris, Cascarino, Cafferata; Bonansea (C), Gunnarsdottir, Grosso, Cantore;

Serie A femminile, per la 6ª il big match in notturna: Juventus-Inter dove vederla Tv, streaming e formazioni - Juventus-Inter femminile dove vederla in tv e in streaming: ecco come seguire in chiaro il big match di Biella

Women, Juventus-Inter la cronaca LIVE: dalle 20.30 su IlBianconero - Scende in campo la Juventus Women dopo la vittoria di una settimana fa a Biella contro il Sassuolo che è valsa un posto aritmetico nella prossima Women's.

