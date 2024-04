Inter - nelle ultime cinque gare c’è un record da migliorare!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 aprile 2024) Dopo la vittoria ufficiale dello scudetto grazie all’1-2 nel derby contro il Milan – il sesto trionfo consecutivo – per l’restanoancora da giocare in campionato. Utili per prolununche dura ormai dall’inizio della stagione. GIOCARE DA CAMPIONI – L’si prepara alla grande festa scudetto di domenica, che si aprirà con la gara alle 12.30 contro il Torino e si prolungherà fino a tarda serata al termine della parata per le vie della città. Un momento atteso da tutti i tifosi nerazzurri presenti, che si riverseranno proprio per le strade di Milano in un gigantesco corteo nerazzurro. Il tutto per festeggiare lo storico traguardo della seconda stella, con l’che è la seconda squadra a raggiungerlo nella storia della Serie A. Averlo ...