Sai che il 29 Giugno non è la vera data del martirio dei San Pietro e Paolo?

Leggi su funweek

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ogni 29si festeggiano Sane San, santi patroni di Roma. Quello che però in molti non sanno è che ci sono alcune curiosità su questa, come ad esempio che non rappresenta l’effettivo anniversario deldei due santi o che c’è un motivo per il quale vengono festeggiati insieme. Il 29si festeggiano Sane San, patroni di Roma: su questaesistono tantissime storie, nonché alcune curiosità che la rendono decisamente più interessante. Ecco cosa c’è dietro la ricorrenza. Photo Credits: Shutterstock Partiamo dal principio: il 29non è ladeldi Sanné di San ...