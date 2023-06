Rune-Cerundolo oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 giugno 2023) Holgerse la vedrà contro Francisconegli ottavi di finale del, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Il giovane danese è il maggiore indiziato per approdare ai quarti, dove eventualmente troverebbe uno tra il norvegese Casper Ruud oppure il cileno Nicolas Jarry. Non sarà facile, tuttavia, contro l’argentino, reduce dal successo in quattro set sul più quotato statunitense Taylor Fritz. L’unico precedente ha sorriso a, che quattro anni fa prevalse in due set al primo turno del Challenger di Manerbio. Anche in quel caso la superficie in questione era il rosso ma si tratta di uno scontro diretto decisamente poco indicativo. Negli ultimi mesi, infatti,si è reso protagonista di ...