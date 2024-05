Champions -semifinali | B Dortmund-Psg 1-0

(Di mercoledì 1 maggio 2024) 22.58 Il Borussia si aggiudica l'andata in casa. Ritorno a Parigi martedì prossimo Meglio i gialloneri nel 1° tempo,il meritato vantaggio arriva al 36': lancio dalle retrovie, gran controllo di Fullkrug che fulmina un incerto Donnarumma. Il portiere azzurro si rifà poco dopo sul tiro ravvicinato di Sabitzer.Ripresa ricchissima. Doppio palo di Mbappé e Hakimi (52') nella stessa azione.Fabian Ruiz di testa va di poco a lato. Fullkrug spreca la chance del raddoppio.Kobel respinge la botta di Dembele, che poi fallisce da centro area.

L'ANALISI - Moggi: "Juventus, Allegri ha saputo il suo destino tramite una soffiata di Galliani" - Luciano Moggi, ex dirigente, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Libero Quotidiano: "La Juventus ha invece scelto la strada del silenzio che spesso non paga, in particolare quanto la notizia circola ...

