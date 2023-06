Napoli-Sampdoria | Quagliarella in lacrime VIDEO

Leggi anche, le pagelle: Simeone Gran Riserva (7), Gabbiadini brillante (6,5) Il commiato di Spalletti: 'Che emozione, questa passione ti resta dentro' PROMO FLASH: la prima pagina ...Un campionato nel segno delche vince il suo terzo scudetto dopo 33 di digiuno e il suo attaccante Victor Osimhen che con il gol su rigore contro lasi laurea capocannoniere della ...Il 2 - 0 delsullaporta la firma di Giovanni Simeone con un bellissimo tiro dalla distanza. Dopo il gol il Cholito è corso in panchina ...

Napoli, rivivi la diretta della festa scudetto Corriere dello Sport

Festa con saluti finali per 4 big del Napoli: al "Maradona" contro la Sampdoria la loro ultima partita in maglia azzurra ...Napoli fans partied well into the night on Sunday in the second celebration of their side's Serie A title win after closing the championship with a 2-0 victory against relegated Sampdoria in a home ma ...