Protestò per morte della giovane donna - arriva la condanna per il rapper

(Di venerdì 26 aprile 2024) Scese in piazza eper l’uccisionelaper ilSono a dir poco terrificanti le ultime notizie cheno direttamente dall’Iran e che riguardano un notodel Paese. Si tratta del 32enne Toomaj Salehi che è statoto a. Il motivo riguarda un suo coinvolgimento nelle proteste che hanno fatto infuriare parte dell’Iran, due anni fa, in seguito all’uccisione22enne Mahsa Amini. Il cantante venne arrestato, messo in isolamento e con ogni probabilità anche torturato.laper Toomaj Salehi (Ansa ...

... ancora non si conosce la causa specifica della sua morte. Un altro esempio recente riguarda il ... ma Buckingham Palace non disse nulla e nessuno protestò. Carlo ha scelto la via della comunicazione e ...

Continua a leggere>>

... ancora non si conosce la causa specifica della sua morte. Un altro esempio recente riguarda il ... ma Buckingham Palace non disse nulla e nessuno protestò. Carlo ha scelto la via della comunicazione e ...

Continua a leggere>>