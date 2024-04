Juventus ko con Inter e la Roma vince la Serie A femminile | i bianconeri si complimentano sui social

(Di venerdì 26 aprile 2024) “Complimenti allaper la conquista della”. E’ questo l’ultimo tweet pubblicato dallasuiin seguito alla sconfitta di stasera in casa contro l’della squadrache ha sancito la fine dei sogni di gloria: la, dal divano, può festeggiare il titolo e dunque la vittoria della. E come avvenuto nei confronti dell’per quanto riguarda il massimo campionato maschile, il club bianconero con sportività ha deciso di fare i complimenti alla squadra che ha vinto il campionato anche tra le donne. Complimenti all’@ASper la conquista dellaA ...

La Roma è ancora Campione d’Italia di Calcio femminile . La matematica certezza per le giallorosse è arrivata grazie alla sconfitta della Juventus nell’anticipo dellla ventitreesima giornata di campionato contro L’Inter . Le nerazzurre si sono imposte per 2-0 in casa delle piemontesi, regalando così ... Continua a leggere>>

Secondo Scudetto consecutivo per la Roma Femminile . La squadra giallorossa trionfa, pur non scendendo in campo: decisiva infatti è stata la... Continua a leggere>>

Serie A, il Milan per mettersi alle spalle il momento no, ma comanda la juventus. Si scommette sul gol di Vlahovic - Tre sconfitte nelle ultime quattro, due con la roma in Europa League e lunedì in campionato contro l’Inter, hanno reso molto amaro il finale di stagione del Milan che cerca in casa ...

Juve-Inter decisiva, roma campione d’Italia - Decisiva la sfida tra juventus ed Inter, con la vittoria delle nerazzurre la roma femminile è campione d'Italia ...

Cristiana Girelli alla Rai: 'Che sofferenza, dobbiamo fare mea culpa. Non so darmi spiegazioni' - Dopo la sconfitta della juventus Women contro l'Inter, che ha consegnato lo scudetto alla roma, Cristiana Girelli ha parlato anche ai microfoni di Rai Sport,.

