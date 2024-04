Adam Scott debutta alla regia e recita nel thriller Double Booked

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il candidato all'Emmysarà protagonista e regista del suo primo film,. Nel cast anche Sterling K. Brown, Zazie Beetz e Alexandra Daddario. Il candidato all'Emmy(Scissione) sarà protagonista e regista del suo primo film,, insieme al candidato all'Oscar Sterling K. Brown (American Fiction), Zazie Beetz (Atlanta) e Alexandra Daddario (The White Lotus). Protagonist Pictures lancerà le vendite internazionali al prossimo mercato di Cannes, mentre UTA Independent Film Group e CAA si occuperanno del Nord America.segue uno scrittore di successo () e la moglie incinta (Beetz) che organizzano un fine settimana in un rifugio isolato, solo per ...