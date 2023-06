Megan Fox | capelli rossi | lentiggini e corpo da urlo | le foto in bikini infiammano il web

(Di lunedì 5 giugno 2023) Le ultimepostate daFox sulla propria pagina Instagram hanno letteralmente mandato in tilt il web: i fan sono impazziti per le sue curve e per il suo nuovo colore diFox ha infiammato i social con le sue ultimein: l'attrice ha scelto Instagram per mostrare ai fan il suodain un minuscolonero abbinato ad un nuovo taglio di. Le, le curve e l'acconciatura rossa hanno letteralmente lasciato i fan senza parole. La Fox ha anche condiviso un'altrain cui ha mostrato il viso e il suo nuovo taglio di: la star ha scorciato la sua chioma di diversi centimetri dopo aver debuttato con il ...

ha infiammato i social con le sue ultime foto in bikini : l'attrice ha scelto Instagram per mostrare ai fan il suo corpo da urlo in un minuscolo bikini nero abbinato ad un nuovo taglio di ...Tra le star oltreoceano ancheha voluto pubblicare il suo bikini, che ha ottenuto più di 3 milioni di like., il bikini trasgressivo su Instagram. Selfie audace Sì, perché no ...TRAMA: Shia LaBeouf anche prima di diventare intoccabile sta già sul culo a tutti tranne che a un Maggiolino robot,non saprebbe recitare manco per salvarsi la vita, John Turturro si umilia ...

Megan Fox: capelli rossi, lentiggini e corpo da urlo, le foto in bikini ... Movieplayer

Le ultime foto postate da Megan Fox sulla propria pagina Instagram hanno letteralmente mandato in tilt il web: i fan sono impazziti per le sue curve e per il suo nuovo colore di capelli.È bastato una semplice foto per catalizzare l’attenzione dei magazine di tutto il mondo. Megan Fox ha stupito tutti pubblicando una foto in bikini che, nel giro di poche ha superato abbondantemente i ...