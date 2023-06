MALDINI E MASSARA LASCIANO IL MILAN | i motivi e i possibili successori

(Di lunedì 5 giugno 2023) Paoloe Rickyil. La clamorosa notizia è arrivata in serata: come appreso da Calciomercato.com, l’incontro...

28 MILAN,LASCIANO IL MILANlasciano il Milan: clamoroso, saltano dopo l'incontro di oggi con Cardinale seguono aggiornamentiAssenze rimediabili o una voragine Lo potrà dire solo il tempo. Intanto, però, si può provare a immaginare come sarebbe il Milan senza, ovvero senza quelle che sono le colonne dell'area tecnica. Una coppia quasi de facto , che ha imparato a conoscersi e ad apprezzarsi mese dopo mese, unita da un ultimo rinnovo ...... su come impostare il prossimo mercato , nonché sulla autonomia dello stessonell'operare ...solo il direttore tecnico ma coinvolgerebbe anche il direttore sportivo Frederic. Tanto che ...

TMW - Ore di fibrillazione al Milan: Maldini a rischio. E Massara Prime voci sul successore TUTTO mercato WEB

Come cambierebbero gli assetti del club in caso di addio di d.t. e d.s.: il numero uno di RedBird sarebbe a Milano più spesso, più peso specifico per il capo scouting Moncada ...Paolo Maldini e il Milan sono vicini alla separazione. L’incontro di oggi avvenuto con Gerry Cardinale è durato pochi minuti e dentro questo faccia a faccia, stando a quanto ...