Decreto Pa | oggi alla Camera il testo | governo verso voto di fiducia

(Di lunedì 5 giugno 2023) Al via dalle 10la discussione generale suldi rafforzamento delle amministrazioni pubbliche, il cosiddettoPa. Sul, che prevede anche nuove norme sulla corte dei ...

IlPonte è diventato legge, ma mancano ancora diversi passaggi prima di riuscire a posare ... nel Def il governo Meloni ha già ammesso che, a, non esistono. Il problema viene dunque ...... Le percentuali in questione sono date dallo sgravio contributivo del 4% introdotto dallavoro che si aggiunge al taglio del 2% o 3%. Quest'ultimo precedentemente introdotto con la Legge di ...77/2020 e secondo le Linee Guida emanate condel Ministero dello Sviluppo Economico e ... 1138 del 19.04.2021, solosottoposta a caducazione ex tunc, senza tuttavia aver cura di ...

Pnrr, decreto controlli oggi alla Camera. Dai vertici di Inps e Inail fino a Tim: i dossier sotto i ... Il Sole 24 ORE

De Palma: «La libera professione degli infermieri e delle ostetriche è, ad oggi, ferma a metà strada». Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy p ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...