Ballando con le Stelle 2023 | parla Milly Carlucci | ‘La giuria non è stata riconfermata’

(Di lunedì 5 giugno 2023) Un’indiscrezione esplosiva agita il mondo della televisione:potrebbe rivoluzionare ladicon le, il programma di Rai1 che vede sfidarsi a colpi di passi di danza celebrità del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e della cultura. Ma un interrogativo anima le voci di corridoio: cosa succederà alladel programma? Arne e fugare ogni dubbio in prima persona èproprio, la quale èospite di “ Da Noi a Ruota Libera ” con Francesca Fialdini: “ Di gossip se ne è fatto tanto. Lanon èriconfermata ma non èriconfermata perché noi stiamo facendo il cast ...

Mancano ancora diversi mesi all'inizio della nuova edizione dile Stelle , ma le voci sul programma si sono sollevate già da tempo e non accennano a fermarsi. Dopo settimane di rumors, però, Milly Carlucci in persona ha deciso di intervenire e ...Ospite di 'Da noi a ruota libera', Milly Carlucci si è espressa sui rumors relativi alla nuova giuria della prossima edizione di 'le stelle'. 'Sono state molte cose, ma la giuria dell'anno prossimo non è stata riconfermata - ha dichiarato la celebre conduttrice a Francesca Fialdini. 'Questo semplicemente ...

Ospite di “Da noi a ruota libera”, Milly Carlucci si è espressa sui rumors relativi alla nuova giuria della prossima edizione di “Ballando con le stelle”.Ospite di Francesca Fialdini su Rai Due, la conduttrice ha fatto sapere di non avere ancora deciso se i cinque giudici di Ballando con le stelle saranno riconfermati ...