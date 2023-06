Al via la II edizione del Premio Leads - Donne leader in sanità

(Di lunedì 5 giugno 2023) Presentata a Roma, in Senato, la secondadelin, un'iniziativa nata per valorizzare le best practice per laship al femminile nel settore sanitario, ...

Presentata a Roma, in Senato, la secondadel Premio Leads - Donne leader in sanità, un'iniziativa nata per valorizzare le best practice per la leadership al femminile nel settore sanitario, che si rivolge a enti pubblici o privati ...Mozart, 14. - Bergamo: conferenza stampa per per la presentazione del programma di voli diretti ... - Manduria (Ta): si apre la quartadel "Forum in Masseria", rassegna organizzata da Bruno ...L'8 giugno da Kitzbühel in Austria avrà inizio la decimadella biennale X - Alps, ben nota come la gara di hike & fly, vale a dire escursionismo ... le Tre Cime di Lavaredo dove una...

Seafuture, al via l’ottava edizione con 300 aziende Il Sole 24 ORE

Roma, 5 giu. (askanews) - Presentata a Roma, in Senato, la seconda edizione del Premio Leads - Donne leader in sanità, un'iniziativa nata per valorizzare le best practice per la leadership al ...Si è svolta oggi pomeriggio alla Corale Verdi di Parma la conferenza stampa di presentazione della X edizione del Festival della Parola. Dopo i saluti di Enrica Valla, presidente della Corale Verdi, d ...