David di Donatello 2024 - chi ha vinto | dal miglior film all' attore e attrice protagonist - tutti i premi

L' attesa è finita: tutto pronto per la 69esima edizione dei David di Donatello 2024 e noi ci auguriamo che a brillare non siano soltanto le statuette ma anche i look delle... Continua a leggere>>

La serata dei David di Donatello si è aperta subito con un successo per Paola Cortellesi , che ha conquistato il David dello Spettatore. Una serata che si preannuncia ricchissima, quella dell’attrice e regista, in lizza per l’assegnazione di ben 19 statuette grazie allo straordinario C’è ancora ... Continua a leggere>>

david di donatello, diretta: Emanuela Fanelli ed Elio Germano miglior attrice e miglior attore non protagonisti - Inizia con il ritmo di uno stacchetto che ormai è già un 'cult' la 69ma edizione dei david di donatello. Nell'anteprima Fabrizio Biggio incontra le star sul red carpet prima dell'inizio ufficiale ... Continua a leggere>>

david per la migliore attrice non protagonista a Fanelli - (ANSA) - ROMA, 03 MAG - Il david di donatello 2024 per la migliore attrice non protagonista va a Emanuela Fanelli per il film C'è ancora domani di Paola Cortellesi. (ANSA). Continua a leggere>>

david di donatello 2024, tutti i premi e i vincitori in diretta su Rai 1 - Tutti i vincitori dei david di donatello 2024, giunti alla 69esima edizione. La cerimonia di premiazione venerdì 3 maggio in diretta su Rai1, condotta da Alessia Marcuzzi e Carlo Conti. Continua a leggere>>