Nuovo bonus 100 euro per i dipendenti - requisiti richiesti e quando si potrà richiedere

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 maggio 2024)100è atteso da alcuni lavoratori che se lo vedranno accreditare nella busta paga di gennaio 2025. Esistono delle condizioni e delle limitazioni imposte per accedere a questo beneficio. Intanto se il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, c’è ora attesa per il pronunciamento delle Camere, alle quali deve essere inviato per il parere delle commissioni Finanziarie, in merito a questa agevolazione che sarà di aiuto a molte famiglie.100, a chi spetta, quali sono i– ilcorrieredellacitta.comUna misura introdotta dal viceministro Maurizio Leo A introdurre questa indennità è stato il viceministro dell’Economia Maurizio Leo per dare un sostegno più concreto ai nuclei familiari. Seppure resta fondamentale che i lavoratoririchiedenti ...