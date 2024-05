Basket - l’AS Monaco espugna Istanbul battendo il Fenerbahce in Eurolega e porta la serie a gara-5! Okobo e James decisivi

(Di venerdì 3 maggio 2024)firma l’impresa adin! I monegaschi piegano in-4 la resistenza delper 62-65 al termine di una sfida giocata sul filo dell’equilibrio per 40?, impatta nelladei quarti di finale sul 2-2 e si guadagna così la possibilità di centrare la Final Four nella-5 decisiva nel Principato mercoledì 8 maggio. Eliemette la firma sul successo con 13 punti insieme ai 10 equamente divisi tra Mikee Donatas Motjejunas, con Marko Guduric che realizza 14 punti ma insieme agli 11 di Scottie Wilbekin non bastano agli uomini di coach Jasikevicius per esultare di fronte al proprio pubblico e volare a Berlino per la Final Four che metterà in palio il titolo ...

