Niente da fare. La proposta di istituire un’infrastruttura europea pubblica per gestire le politiche relative a farmaci, Vaccini e ricerca biomedica non passa l’esame del l’Europarlamento . La plenaria di Bruxelles – che ieri ha approvato la sua posizione sulla riforma del sistema farmaceutico Ue – ... Continua a leggere>>

inter a tutela dello spogliatoio: dialoghi e patti chiari con chi ha giocato meno - L’inter ha stupito tutti per la qualità del calcio espresso, figlio dell’intesa e dell’unione di ragazzi che stanno bene insieme, ma non tutti hanno potuto offrire lo sesso contributo e allora bisogna ... Continua a leggere>>

Ilenikhena nuovo nome per l’inter! Ma chi è il ‘nuovo Osimhen’ - Ilenikhena è il nuovo nome accostato all’inter che sembra voler promuovere la linea verde per i nuovi obiettivi in attacco e non solo. Ma chi è questo giovanissimo attaccante definito il ‘nuovo ... Continua a leggere>>

Sommer: "All'inter mi ha colpito una cosa. Bento Ne parleremo" - Nella sua intervista al Corriere della Sera, il portiere dell'inter, Yann Sommer, ha parlato anche della possibilità che la prossima estate possa arrivare un portiere giovane come Bento, accostato ai ... Continua a leggere>>