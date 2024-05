Euro 2024 - Uefa | saranno convocabili fino a 26 giocatori

(Di venerdì 3 maggio 2024) (Adnkronos) – Il comitato esecutivo dell’, riunito oggi a Nyon, ha deciso di allargare da 23 a 26 il numero massimo deida ciascuna nazionale per i campionatipei di calcioin programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Le ‘rose’ delle 24 nazionali partecipanti alla rassegna continentale dovranno essere consegnate all’entro il 7 giugno. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

