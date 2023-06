Se vi piace La Sirenetta | non perdetevi questa viralissima parodia napoletana | Altro che Ariel | è Rosa Ricci di Mare Fuori

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 4 giugno 2023) Il live-action de Lasta spopolando ovunque. Così su TikTok compaiono informazioni interessanti o parodie esilaranti come quella che vi proponiamo oggi Laè un cartone animato della Disney che tutti, almeno una volta nella vita, hanno avuto occasione di vedere. La storia è quella di una splendida sirena dagli occhi azzurri e dai capelli rossi,, che si innamora di un giovane umano, Eric. Così pur di stare con lui decide di rinunciare a quello che ha di più prezioso: la coda di pesce. E non solo. Dopo aver fatto un patto con la tremenda Ursula, la strega del, per riuscire ad avere in cambio delle belle gambe, deve dire addio alla sua voce. Alla fine, dopo diverse peripezie riuscirà a sconfiggere Ursula, a riappacificarsi con suo padre, Re Tritone (con il quale ha ...