Liga 2022 2023 | si chiude con una sconfitta il campionato del Barcellona | passa il Celta Vigo

(Di domenica 4 giugno 2023) Si è chiusa ufficialmente La, il massimoche ha, ormai già da qualche settimana, incoronato ilcome suo campione: gli uomini di Xavi, nell’ultima di, hanno ceduto per 2-1 sul campo delndo la stagione a quota 88 in classifica e a +10 sul Real Madrid secondo. A segnare sono stati, per i padroni di casa, Velga al 42? e al 65?, poi Fati per i blaugrana al 79?. 0-0, invece, il risultato maturato tra il Valladolid e il Gefate: padroni di casa che, in questo caso, avrebbero avuto bisogno di una vittoria e, dopo solo una stagione, sono costretti a tornare in cadetteria. Si salva l’Almeria, che ringrazia il rigore segnato da Embarba all’87’ e conquista il 3-3 sul campo ...

Nell'ultima giornata il Real Madrid mantiene la seconda posizione in classifica in seguito al pareggio per 1 - 1 contro l'Athletic Bilbao. Al Bernabeu gli ospiti vanno in vantaggio con Sancet dopo ...Il video con gli highlights della sfida tra Real Madrid e Athletic Bilbao , valevole per la trentottesima e ultima giornata di Serie B/2023. Benzema riesce ad andare in gol anche nell'ultimo turno davanti al suo pubblico, prima di dire addio. Suo il rigore che regala l'1 - 1 alla squadra di Ancelotti.Commenta per primo Si divide in due tronconi l'ultima giornata de La- '23, già vinta dal Barcellona di Xavi con le due di Madrid, Real e Atletico , a giocarsi la seconda piazza e la Real Sociedad quarta e in Champions. I Colchoneros sono di scena sul campo ...

Ultima giornata Liga spagnola: Cadiz, Almeria, Valladolid, Getafe, Celta Vigo e Valencia lottano per la sal... Infobetting

SI è conclusa la Liga 2022-2023. Il Barça vince il titolo, mentre la Real Sociedad torna in Champions. I verdetti e la classifica finale ...Le dichiarazioni del tecnico del Real Madrid sul futuro del difensore, nel mirino dell'Inter per la prossima stagione ...