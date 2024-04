Il nazifascismo - l’ideologia inventata | sarebbe il caso di andare oltre

(Di venerdì 26 aprile 2024) Roma, 26 apr – Ogni 25 aprile, ma in realtà ad ogni occasione utile allo scopo di ripetere a macchinetta le stesse sciocchezze, viene ripetuto il termine “”, ovvero una delle più clamorose balle mai diffuse dalla storiografia e dalla pubblicistica successiva alla seconda guerra mondiale. Ilnon esiste Sono perfino meno severo di Renzo De Felice, che la riteneva un’invenzione storica tout court, dovuta sostanzialmente alla propaganda di occupazione americana. Se perintendiamo il banalissimo raggruppamento di soldati italiani e tedeschi sul territorio nazionale dopo l’8 settembre 1943 e l’inizio della guerra civile, allora la definizione può avere un senso. Il problema è che la parola viene utilizzata alla stregua di una definizione ideologica, dalla stampa in generale. Mainstream e non, il che ...

