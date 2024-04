(Di venerdì 26 aprile 2024) Il paradosso è che se mettessero la firma sul contratto, dopo un minuto avrebbero un lavoro. Ben retribuito, certo con ritmi non propriamente blandi, ma comunque a tempo indeterminato. E...

Milano, 6 mar. (Adnkronos Salute) - C'è l'amoxicillina con acido clavulanico - dose da 250/125 mg - proposta a un prezzo che va da 30,39 euro per 10 pillole (3 euro circa l'una) fino a 268,97 euro per 180 compresse. Ma per la versione 875/125 mg si arriva anche a 994,86 euro per 270 pillole.

farmacie senza personale: impiego fisso, paghe buone ma in Friuli Venezia Giulia mancano ancora 100 specialisti - Il paradosso è che se mettessero la firma sul contratto, dopo un minuto avrebbero un lavoro. Ben retribuito, certo con ritmi non propriamente blandi, ma comunque a tempo indeterminato.

Infermiere, in farmacia per motivi personali, salva un turista russo in shock anafilattico - Una storia a lieto fine grazie alla prontezza di un infermiere. È successo questa mattina. Intorno alle 11.30 Francesco Paoli, di Uzzano, iscritto all'Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Pistoia Prato, si trovava in una farmacia di Montecatini per motivi personali.

Pistoia, 24 aprile 2024 – Una storia a lieto fine grazie alla prontezza di un infermiere. È successo questa mattina a Montecatini (PT). Intorno alle 11.30 Francesco Paoli, di Uzzano, iscritto all'Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Pistoia Prato, si trovava in una farmacia per motivi personali quando un turista russo è stato colto da shock anafilattico.

