SephoraKids | non è solo un trend - i pericoli dietro l’ossessione della bellezza per i più piccoli

(Di venerdì 26 aprile 2024) L'hastagh #raccoglie i video dei bambini - dai 6 agli 11 anni - ossessionati per makeup e skincare. Fanpage.it ha chiesto a una psicologa cosa si nascondea questa ossessione.

Acconciature da sposa: tutte le ispirazioni più belle per i matrimoni della primavera estate 2024 - Raccolti sofisticati, intrecci di ispirazione boho, fiocchi e accessori preziosi, ma anche code alte e bubble ponytail: per chi è alla ricerca dell'acconciatura giusta da abbinare all'abito dei propri ...

Continua a leggere>>

Sephora kids l’ossessione delle bambine per la skincare - Sephora kids l’ossessione delle bambine per la skincare. Ossessione per la skincare, creme anti rughe, sieri a base di acidi ...

Continua a leggere>>

Slingback 2024: 24 modelli di tendenza per la stagione - La loro caratteristica principale Il cinturino dietro la caviglia e il tallone scoperto: in pratica delle décolletée aperte sul retro. Sono un classico di sempre, ma ogni stagione cambiano volto e ri ...

Continua a leggere>>