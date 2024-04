Scomparsa giovane mamma di 25 anni - a Rimini si cerca Melissa | “Diceva di essere in Croazia in vacanza”

(Di venerdì 26 aprile 2024) AsiNeri,di 25, di cui la famiglia non ha notizie da martedì 23 aprile. L'appello della: "Quando l’ho chiamata mi ha detto che era andata inper una vacanza. Non mi aveva avvisato di nulla. Aiutateci a trovarla".

Ravenna, abusi sulla studentessa e il professore finisce agli arresti. Le indagini dopo la confessione della ragazza alla madre: «Mi toccava» - Le diceva che le voleva bene, continuava a inviarle messaggi anche se lei aveva smesso di rispondergli. Lui, insegnante ultracinquantenne, era persino geloso del ragazzino che la giovane studentessa,.

Donna invalida e malata: "Mandata a Portoferraio per fare un’ecografia" - La storia viene denunciata dal figlio della donna che chiede aiuto alle istituzioni: "Non ho i soldi né per pagare il traghetto, né per rivolgermi a un privato" ...

Anastasiia Alashri, la chiamata prima di essere uccisa dall'ex marito: «mamma vieni a prendere il bambino, è meglio» - «mamma vieni a prendere il bambino, è la soluzione migliore». Anastasiia Alashri aveva avvisato la madre delle sue preoccupazioni prima di essere uccisa a coltellate ...

