È ufficiale | i promemoria di Google Keep verranno integrati in Tasks

google Home, in arrivo i nuovi Nest Hub e Hub Max - Secondo quanto riportato dai codici dell'ultimo aggiornamento di google Home, sarebbero in programma due nuovi smart speaker.

google Keep: i promemoria appariranno presto anche in Tasks e Calendar - google Keep è estremamente utile come app per appunti, include anche la possibilità di creare promemoria. Presto, sembra che google Tasks e Calendar saranno in grado di mostrare i promemoria provenien ...

google presenta nuove funzionalità per Messaggi, Foto, Meet e Keep - google annuncia aggiornamenti per i suoi principali servizi, tra cui Selfie GIF su Messaggi, nascondimento di elementi meno interessanti su Foto, funzione di Handoff su Meet e migrazione dei promemori ...

