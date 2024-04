Paragone | quel mostro chiamato Superbonus che neanche Draghi ha voluto fermare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 aprile 2024) In un Paese dove una banca - Intesa - concede ai parlamentari l'incredibile tasso di interesse del 5,6250 sulla liquidità ben custodita nei loro conti corrente senza che questo faccia urlare allo scandalo (altro che Scurati, censure e fanfaronate simili), capita che nel giro di pochi mesi il governo scopra che abbiamo unspaventoso in casa, unche a quanto pare divora tutto e distrugge il futuro degli italiani: il. Il ghostbuster di questosi chiama Giancarlo Giorgetti. Sono certo che abbia ragione lui, ma domando: da dove è uscita questa mostruosa creatura? Dagli abissi, pare. Il vero underdog è il 110: nessuno lo ha visto arrivare. È un po' come il profumo di Chanel che imbarazza Piero Fassino: ce lo siamo ritrovati nelle tasche senza volerlo, avevamo le mani indaffarate, eravamo al ...