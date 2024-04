Folorunsho e Gaetano sono una risorsa per il centrocampo del Napoli CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ilsottolinea il tesoretto che ilha con il rientro dei prestiti. Davanti a tutti ciche rappresentano soprattutto un’opportunità per il prossimo allenatore azzurro. Saranno seguiti anche da altri: c’è Cheddira dal Frosinone e Caprile dall’Empoli. C’è anche il talentino Popovic per ora accasato a Monza. A luglio tornano dai prestitiScrive il Corriere dello Sport: “A luglio torneranno in molti, ain due potrebbero fare al caso del nuovo allenatore:. Un mix di talento, tecnica e forza fisica in aggiunta a gol, assist ed esperienza accumulata in Serie A. Torneranno alla base portando in valigia (per ora) otto gol complessivi. ...