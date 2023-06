Diretta Napoli - Sampdoria 0 - 0 | ora LIVE la partita di oggi

(Di domenica 4 giugno 2023) Consi conclude la stagione 2022/2023 per gli azzurri. Unaspeciale che scatenerà la festa scudetto e l'ultima sulla panchina del Maradona per Spalletti . Dopo il match, ...

Con- Sampdoria si conclude la stagione 2022/2023 per gli azzurri. Una partita speciale che scatenerà la festa scudetto e l'ultima sulla panchina del Maradona per Spalletti . Dopo il match, verrà ...Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Diego Armando Maradona' di. FORMAZIONI UFFICIALI- SAMPDORIANAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario ...Presentera' Stefano De Martino e canteranno tutti gli artisti napoletani e altri che hanno dimostrato negli anni di tenere ale ai colori azzurri. Insu Rai 2 e sui quattro maxi ...

Diretta Napoli - Sampdoria (0-0) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

5' - Elmas riceve il pallone sulla destra e crossa al centro per Osimhen: colpo di testa debole, blocca senza problemi Turk. 3' - ZIELINSKI! Grande azione in ripartenza del Napoli con Anguissa che arr ...È tutto pronto per la consegna della Coppa di Campione d’Italia al Napoli, in una giornata che rimarrà impressa nella storia azzurra e quella del calcio italiano. La gara con la Sampdoria, che chiude ...