Torino-Inter 0-0 LIVE | Lukaku ad un passo dal vantaggio

(Di sabato 3 giugno 2023) All’Olimpico Grande, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico Grandesi affrontano per la 38esima giornata della Serie A 2022/2023.

...lo United nella finale di Fa Cup e Inzaghi chiude il campionato nerazzurro a, si avvicina l'appuntamento di Istanbul: manca una settimana e, intanto, le quote di Manchester City -...22 Col corpo a, con la testa a Istanbul . O meglio al Manchester City, anch'esso impegnato a Wembley nella finalissima di FA Cup nel pomeriggio. L'affronta ildi Juric alle 18,30 a una settimana dalla finalissima Champions, ma Inzaghi non fa turnover: out solo Dimarco fermato da un problema fisico, dentro Gosens. Per il resto ci ...All'Olimpico Grande, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico Grandesi affrontano per la 38esima giornata della Serie A ...

10' - Perde palla il Torino, Lukaku scappa via ma viene fermato da Buongiorno. Poco dopo, rubata di Calhanoglu e nuova ripartenza dell'Inter che protesta per un presunto fallo di Schuurs su Lautaro. 9 ...PRIMO TEMPO 29' Calhanoglu in mezzo in ripartenza, Ricci di testa allontana la palla, poi altro cross, altra deviazione, nuovo traversone in mezzo, esce Savic e agguanta la sfera. 27' ...