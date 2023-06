The Betrayed | la recensione | un thriller dove niente è come sembra

Leggi su movieplayer

(Di sabato 3 giugno 2023) Ladi The, filmMelissa George veste i panni di una giovane donna che scopre di essere stata rapita, senza saperne il motivo. Stasera su Rai4 e disponibile su RaiPlay. La sua automobile è stata ritrovata sul ciglio della strada da una pattuglia della polizia, ma di lei e suo figlio Michael nessuna traccia. Jamie Taylor si risveglia sotto l'effetto della morfina in una lurida cella, segregata da qualcuno che lei non conosce per un motivo altrettanto ignoto, almeno per il momento.vi raccontiamo nelladi The, infatti, la protagonista riceve ben presto la visita dei suoi carcerieri. Un uomo in passamontagna le comunica di non essere stata rapita per caso, ma per un obiettivo ben specifico: colui che credeva un marito amorevole era infatti ...