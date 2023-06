Roland Garros 2023 | day 6 | capolavoro di Sonego | Musetti inizia a far paura Fognini | che peccato

(Di sabato 3 giugno 2023) Nonostante la sconfitta di, è positivo il bilancio del day 6 delper l’Italia, che può ancora vantare due rappresenti in corsa nel tabellone maschile. Si tratta dei due Lorenzo,, che hanno ottenuto due grandi vittorie e conquistato meritatamente l’accesso agli ottavi di finale.ha triturato Cameron Norrie, lasciandogli appena sette giochi dopo averne lasciati quattro a Shevchenko nel turno precedente.ha invece firmato una clamorosa rimonta contro Rublev, recuperando uno svantaggio di due set a zero e riuscendo a salvarsi nonostante sia stato più volte vicino alla sconfitta. Si tratta però di due vittorie molto diverse da loro, che in comune hanno solo i colori azzurri. ...

Dopo Lorenzo Sonego, anche Lorenzo Musetti si è qualificato agli ottavi di finale del, battendo il britannico Cameron Norrie, numero 13 del mondo, con un netto 6 - 1, 6 - 2, 6 - 4. Il toscano al prossimo turno dovrà affrontare Carlos Alcaraz o il canadese Denis Shapovalov., i risultati di oggi [11] Khachanov (Rus) b. Kokkinakis (Aus) 6 - 4, 6 - 1, 3 - 6, 7 - 6(5) [3] Djokovic (Srb) b. [29] Davidovich Fokina (Esp) 7 - 6, 7 - 6, 6 - 2 [1] Alcaraz (Esp) b.Carlos Alcaraz si è qualificato agli ottavi di finale delgrazie alla vittoria in tre set contro il canadese Denis Shapovalov. Il numero uno del mondo e favorito del torneo si è imposto con i parziali di 6 - 1, 6 - 4, 6 - 2, soffrendo solo nel ...

Musettii - Norrie - Roland Garros Highlights - Tennis video Eurosport IT

Il toscano, numero 18 Atp, ha dominato il britannico Cameron Norrie, numero 13 del mondo, con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-4 in due ore e 11 minuti di gioco Milano, 2 giu… Leggi ...Il Roland Garros 2023 sta segnando il ritorno ad alti livelli di una ex numero 3 WTA come Elina Svitolina, capace di qualificarsi per gli ottavi di finale dello Slam parigino dopo quasi un anno di ina ...