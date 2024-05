Spezia-Venezia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 9 maggio 2024) Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Obbligatorio vincere sia per i liguri, che devono evitare il playout, e i lagunari che possono sperare ancora nella promozione diretta.si giocherà venerdì 10 maggio 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Picco: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri cercano quella vittoria che varrebbe la salvezza aritmetica, mentre in caso di pareggio o sconfitta occorrerà aspettare i risultati delle dirette concorrenti. La squadra di D’Angelo, ad ogni modo, è riuscita a tirarsi fuori da una situazione che la vedeva già spacciata I lagunari sono terzi e quindi certi di di disputare i playoff, ma sono ancora in corsa per la promozione diretta, che diventerà realtà in caso di vittoria e contemporanea sconfitta del ...