Napoli - De Laurentiis ha scelto Gasperini | La risposta del tecnico – CorrSport

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 9 maggio 2024) Depunta super la panchina del. Ildell’Atalanta potrebbe rilanciare le ambizioni degli azzurri.– La panchina delè al centro delle attenzioni in vista della prossima stagione, con diversi pretendenti pronti a raccogliere l’eredità di Francesco Calzona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente Aurelio Deavrebbe individuato in Gian Pieroil profilo ideale per guidare gli azzurri nel futuro., soprannominato il “Dentista” per il modo in cui fa giocare le sue squadre, è noto per la sua capacità di moltiplicare il rendimento dei suoi giocatori e di aumentarne la fame di vittorie. Ildell’Atalanta ha dimostrato ...