Ucraina | Kiev - ' 17 droni russi abbattuti nella notte'

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 mag. (Adnkronos) - Le unità di difesa aerea ucraine hanno distrutto 17 dei 20di tipo Shahed lanciati dallaa durante la. Lo ha riferito l'Aeronautica Militare di, precisando che isono stati lanciati dalla penisola di Crimea. Unità missilistiche e gruppi di fuoco mobili dell'aeronautica militarehanno intercettato isopra la regione di Odessa. Le autorità locali non hanno fornito alcuna informazione sulle conseguenze dell'attacco.

