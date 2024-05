Film e serie tv Netflix | le nuove uscite di oggi e del mese di maggio

Il CEO della Disney Bob Iger ha annunciato il nuovo piano strategico dei Marvel Studios L'amministratore delegato della Disney Bob Iger ha dichiarato che la società cambierà strategia per quanto riguarda la distribuzione al cinema e in streaming dei ...

Parlando agli azionisti, il CEO Disney Bob Iger ha spiegato cosa aspettarsi dai Marvel Studios d'ora in poi: quando la nuova strategia si assesterà, non vedremo in un anno più di due-tre film e due serie .

Escursioni e film alla scoperta della comunità - Escursioni e film alla scoperta della comunità - I 250 anni di vita del Comune di Montespertoli: prosegue la serie di eventi. Domani alle 18 al Centro Culturale "Le Corti", in via Sonnino, verrà proiettato il docufilm "Montespertoli: la sua storia", ...

Per celebrare 40 anni dei Transformers un evento speciale al cinema - Per celebrare 40 anni dei Transformers un evento speciale al cinema - Per i 40 anni dei Transformers, arriva anche in Italia un film che sarà distribuito da Nexo Digital il 15, 18 e 19 maggio 2024.

The Shrouds: le prime foto dal film di David Cronenberg per il Festival di Cannes 2024 - The Shrouds: le prime foto dal film di David Cronenberg per il Festival di Cannes 2024 - Il suo personaggio costruisce un dispositivo rivoluzionario che consente di connettersi con i morti attraverso un sudario, aprendo le porte a una serie di eventi misteriosi e inaspettati. Il film The ...